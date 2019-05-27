В ЦИК рассказали об угрозах во время проведения досрочных парламентских выборов.

В ЦИК отметили, что сжатые сроки предвыборной подготовки усложняют процесс. Первый момент – это изготовление бюллетеней, что требует серьезных денежных затрат – более 290 миллионов гривен.

– Это огромная сумма. Подчеркиваю, что бюллетеней нужно будет изготовить в два раза больше, чем на президентских выборах, – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Еще один момент – время для подготовки к печати бюллетеней. Всего их должны изготовить более 30 млн бюллетеней. Еще 30 млн бюллетеней должны напечатать для проведения голосования по общенациональному многомандатному избирательному округу.

– На предприятии лежит такая нагрузка, которую невозможно выполнить. Вместе с тем, закон предусматривает очень сжатые сроки. Это 17 дней на изготовление, – говорит заместитель главы ЦИК.

На практике это означает, что ЦИК не может вовремя установить форму и размер избирательного бюллетеня. А на момент, когда должны будут объявлены торги, еще не будет известно количество избирателей. Кроме того, по закону тендерные закупки должны быть проведены за 24 дня до выборов, а с такой суммой закупки это составит все 48 дней.

– Если торги состоятся успешно, не будет никакой жалобы, если в тендере будут участвовать несколько претендентов – только при этих условиях мы успеваем в день доставки информационных плакатов только подписать договора. Это не самое худшее, – говорят в ЦИК.

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Напомним, что внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года. Факты ICTV следят за выборами в Верховную Раду 2019 онлайн.