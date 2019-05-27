В команде президента Украины Владимира Зеленского предложили ряд законопроектов. Факты ICTV разобрались в сути этих законодательных документов и что они предлагают.
22 мая внеочередное заседание Верховной Рады закончилось без принятия законопроектов Зеленского.
Президент предлагал внести изменения в избирательное законодательство. Законопроект №10319 предусматривает введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
Из объяснительной записки выходит, что президент хочет, чтобы досрочные выборы в парламент прошли по пропорциональной избирательной системе с закрытыми партийными списками, потому что досрочное прекращение полномочий Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение новой системы на внеочередных выборах народных депутатов.
Также Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о публичных закупках во время избирательного процесса (№10317).
– Принятие законопроекта позволит законодательно урегулировать вопрос своевременной закупки товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, а также обеспечит однозначное применение норм законов о выборах и устранение их неточностей в части осуществления избирательными комиссиями закупок указанных товаров и услуг, – сказано в пояснительной записке к документу.
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27 мая команда президента Украины призвала нардепов рассмотреть и принять в первую очередь законопроекты о неприкосновенности парламентариев, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс.
Законопроект о неприкосновенности нардепов
Документ предусматривает исключение из статьи 80 Конституции нормы о том, что народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.
Главный посыл закона – все должны быть равны перед законом, никто не может прятаться за иммунитетами.
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Законопроект о незаконном обогащении
Этот законопроект предусматривает ответственность за незаконное обогащение.
– У нас есть новый концепт, он позволяет в том числе реагировать на незаконно нажитые состояния, которые были нажиты до вступления в силу этого закона, – прокомментировал законопроект заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
Однако, о какой именно ответственности идет речь, пока не понятно.
Кроме того, в команде Зеленского заявили, что законопроект об импичменте президента Украины уже подготовлен. После финальных правок его представят на обсуждение публике и только после этого подадут на рассмотрение парламента.
К слову, решение внести законопроект с закрытыми списками в Раду у президента объяснили отсутствием времени на качественное и быстрое принятие открытых списков.