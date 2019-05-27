В Украине сегодня, 27 мая, состоится внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому и французскому языкам.

ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам сегодня, 27 мая, напишут около 3 тыс. абитуриентов.

Начало тестирования по иностранным языкам – 11.00.

На выполнение сертификационной работы участникам ВНО отведено 150 минут.

Она состоит из 59 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 72.

Тест по иностранным языкам состоит из четырех частей: аудирование, чтение, письмо и использование языка.

Во время аудирования, на выполнение которого отведено 30 минут, выпускникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждый. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторено дважды.

Читайте: За что могут не допустить или отстранить от ВНО 2019

К слову, Факты ICTV узнали о том, как можно подать апелляцию по результатам ВНО 2019.