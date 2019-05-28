Два украинских катера с берега прикрывают авиация и артиллерия. Во время каждого выхода они в боевой готовности. Потому что от русских можно ждать чего угодно. Авиацию на Азове уже поднимали не раз.

Задача украинских моряков – отработать стрельбу на море. Для этого сначала приходится очистить квадрат от рыболовных судов.

Обучение последний год на Азове проходят чуть ли не каждую неделю. Украина здесь создает новую военно-морскую базу. Фактически с нуля.

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Мы встречаемся с бывшим командующим операцией объединенных сил, который начинал строить базу. Сергей Наев говорит: если еще год назад на Азове стояло 24 российские корабли, то сейчас уже 54. Сюда Москва перебросила часть Каспийской флотилии, которая, кстати, воевала в Сирии. Но теперь у нее новая задача – останавливать торговые суда, идущие в украинские порты.

Очертить красные линии для россиян как раз и должна военная база. Специально для нее разработали новый береговой ракетный комплекс Нептун, испытания которого уже подходит к финишу.

Впрочем, если с наземным вооружением стратегия вооруженных сил понятна, то вот что делать с пополнением флота – нет. Россия блокирует перекидывания кораблей и катеров с Черного моря в Азовское.

Чтобы показать, что на Азове хозяйствует не только Россия, но и Украина, Киев должен продолжить переправки военных кораблей. Вопрос – только каким образом. Например, уже летом придут два катера Айленд, которые США передали Украине.

Украина также должна добиться, чтобы Россия освободила из плена наших моряков.

Воевать, говорят бойцы, сейчас гораздо труднее. На украинском востоке – не любитель, а профессиональные российские военные и украинцы, которые прошли спецподготовку в России.

К слову, для реализации Минска РФ должна отменить ряд указов – Геращенко.