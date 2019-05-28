Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Кто пройдет в Верховную Раду, как партии будут между собой конкурировать и какие технологии применять – в материале Фактов ICTV.

Подготовка к внеочередным парламентским выборам в Украине началась. Кампания стартовала 24 мая.

У народных избранников есть два месяца, чтобы мобилизовать свой электорат, завоевать его поддержку и набрать необходимые 5% для преодоления проходного барьера.

Верховная Рада проигнорировала требования президента, так что выборы состоятся по старой системе – половина избирается по спискам партий, другая – в мажоритарных округах.

– Внеочередные выборы обычно менее конфликтны и менее скандальны, потому что они происходят в короткий период времени, – уверен председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Кроме того, выборы стали неожиданностью для многих политических сил, которые не успеют за два месяца развернуть свои кампании.

– Парламентская кампания продолжает тренд президентской. Те партии, которые могут преодолеть 5-процентный барьер, ассоциируются с кандидатами в президенты или ими возглавляются, – отмечает политолог Алексей Якубин.

Не только гречкой

Мажоритарка осталась, так что подкуп знаменитой гречкой снова актуален. Правда, депутаты прибегают к несколько другим формам. Алексей Кошель рассказывает:

– Чаще всего это установление детских спортивных площадок под патронатом политика. Или же предоставление различных услуг: почтальонам – велосипеды, другим категориям граждан – продовольственные наборы. Имеют место факты, когда от имени политиков раздаются лекарственные препараты.

Как влияет время года

Еще одна особенность нынешних выборов – они состоятся в разгар лета. Традиционно любая кампания, которая происходит летом, более спокойная, говорит эксперт.

– Летний период скажется на главных тезисах избирательной кампании. Например, тезис повышения цен на жилищно-коммунальные услуги приобретает актуальность в октябре.

Алексей Кошель также добавляет, избирателей в этот период меньше интересуют вопросы зарплат и пенсий.

А вот Алексей Якубин считает, что летний период негативно повлияет на явку избирателей:

– У людей своеобразная усталость после президентских выборов – это будет связано с явкой и готовностью людей активно участвовать в выборах. Если бы они происходили осенью, была бы некая пауза.

Новые против старых

Последние социологические опросы группы Рейтинг свидетельствуют, что 58% избирателей будут искать альтернативу среди новых партий. То есть запрос на новые лица сохраняется.

Особенность предвыборной кампании 2019 года – старые против новых, говорит Кошель. Новые партии, такие как Голос Святослава Вакарчука и Слуга народа Владимира Зеленского, будут противовесом традиционным политикам.

– Может вестись направленная ​​борьба против отдельных парламентских “тяжеловесов”. Любой серьезный скандал против старой системы усилит позиции новых политических партий.

Кроме того, добавляет эксперт, на тех округах, где будут “кандидаты-тяжеловесы”, из-за конкуренции будет использоваться целый спектр избирательных технологий, включая технических кандидатов, двойников и подкуп.

Запрос на альтернативу

Алексей Якубин отмечает, что у общества есть запрос на альтернативность, что подтверждают результаты социологических опросов.

– Лидеры политического рейтинга (Слуга народа, Оппозиционная платформа) напоминают альтернативу. Батькивщина ассоциируется с определенной оппозиционностью. А Солидарность – с курсом, который осуществлялся последние пять лет, – говорит эксперт.

Парламентская избирательная кампания будет борьбой за альтернативу, добавляет эксперт, приводя пример политической партии Святослава Вакарчука:

– Запуск Голоса – это попытка показать определенную альтернативу. Если не исключительно в политических вещах, то из-за различия людей. Попытка воспользоваться тенденцией к готовности голосовать за неконвенционного политика.

Впрочем, эксперт уверен, что выборы в Верховную Раду могут кардинально отличаться от президентских. Если на президентских выбрали неконвенционного политика, то на парламентских могут отдать предпочтение традиционным.

Потенциальные претенденты на мандат

Внеочередные парламентские выборы несколько изменили шансы партий попасть в состав будущей Рады.

– Части проектов, которые хотели состояться, будет очень сложно раскрутиться. Это и партия Гройсмана, и Удар Кличко. У них очень мало времени, и они будут конкурировать с Солидарностью на небольшом пятачке, – объясняет Якубин.

Последние социологические опросы Рейтинга показывают, что барьер преодолевают партии Слуга народа, Оппозиционная платформа, Батькивщина, Солидарность и партия Сила и Честь Игоря Смешко. Впрочем, в пределах статистической погрешности находится Голос Святослава Вакарчука.

Впрочем, Алексей Кошель уверен, что на старте кампании рейтинги нельзя проецировать на результат. Сейчас недооцененными остаются рейтинги многих политических сил.

– Вакарчук – единственный политик, который может собирать стадионы в формате полуконцертов-полумитингов, так что его политическая сила недооценена. При условии проведения мощной агиткампании, скажем 25 концертов в 25 областных центрах, партия существенно прибавит в своем рейтинге, – говорит эксперт.

Кроме того, по мнению Кошеля, потенциал есть у партии Владимира Гройсмана, поскольку отношение к правительству и к Гройсману имеет неплохие электоральные показатели.

– Думаю, если ему удастся сформировать линию, что это команда профессионалов, которая знает, как успешно проводить экономическую политику, у них есть шансы.

Алексей Якубин уверен, что пройдут в Раду те политические силы, которые будут ориентироваться на запросы, что показаны в социологических исследованиях. А также те, кто в инновационной форме будут предлагать альтернативы последним пяти годам.

– Смогут увеличить мобилизацию избирателей те партии, которые в большей степени будут обращаться к проблемам, о которых говорят граждане: решение войны на Востоке, социально-экономические проблемы (вопросы рабочих мест, что будет с гривней, будет ли дефолт, что с тарифами), гуманитарная политика. Есть и запрос на восстановление справедливости – должно пройти расследование в отношении части чиновников, которые были за это время у власти.

Парламентские выборы – завершающий этап формирования новой власти. По их итогам во главе государства станут люди, которые следующие пять лет будут ею управлять. Кто именно пройдет в Верховную Раду – будет зависеть от общества, которое, со своей стороны, должно решить – готово ли оно доверить страну в обмен на детскую площадку или велосипед.

*Опросы, приведенные в материале, проводила Социологическая группа Рейтинг с 16 до 21 мая. Выборка составила 2000 респондентов в возрасте от 18 лет со всех регионов Украины за исключением оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности – 2,2%.

Лилия Ященко