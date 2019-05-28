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Факты / Украина / Политика

Мэры украинских городов объединяются для похода в парламент – Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о съезде партии объединенных мэров, который состоится 2 июня в Харькове.

Мэры украинских городов объединяются для похода в парламент – Труханов

Съезд партии мэров, на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдет партия Доверяй делам, а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

По его словам, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Сегодня продолжаются переговоры, круг представителей местной власти не только из Харькова, но и с Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда.

– Идея такой консолидации усилий востребована и своевременна. Сейчас к нам присоединяются мэры городов по всей Украине. Это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами, – подчеркнул Труханов.

При этом он добавил, что не считает короткие сроки проведения избирательной кампании помехой успешности объединенной политсилы.

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– Кампания длиной в два месяца не оставляет ни единого шанса популизму и пустым обещаниям. Люди будут выбирать только тех, чья работа видна. И именно этот фактор позволит отобрать в парламент действительно достойных людей, которые ежедневно работают на благо украинцев, – подытожил Геннадий Труханов.

Напомним, Чернов поддержал объединение мэров и местных общин для участия в выборах.

Источник: Українські новини

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