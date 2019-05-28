Международный валютный фонд не видит препятствий для сотрудничества с Киевом в связи с внеочередными выборами в Верховную Раду и формированием нового правительства.

Миссия Международного валютного фонда готова немедленно прибыть в Украину для переговоров о предоставлении дальнейшей поддержки нашей стране после внеочередных выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским представители МВФ заявили об отсутствии препятствий для сотрудничества с Киевом.

В промежутке времени между выборами и формированием нового состава Кабмина фонд планирует проводить постоянные консультации с Украиной относительно формирования новой повестки дня реформ.

В МВФ считают, что досрочные выборы могут ускорить проведение реформ в стране.

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Также прозвучал призыв к сохранению работы в Украине антикоррупционных институций.

Со своей стороны Зеленский выразил надежду, что новый парламент обеспечит основу для получения следующего транша фонда, приняв реформаторские законопроекты.

Как сообщалось, секретарь СНБО Александр Данилюк спрогнозировал, когда Украина получит транш МВФ.