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Факты / Украина / Политика

Незаконное обогащение: когда закон Зеленского будет в Раде

В ближайшее время президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за незаконное обогащение.

Володимир Зеленський

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал закон президента Владимира Зеленского, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение, первоочередным на этом этапе.

– Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и подан в Раду для принятия соответствующих решений, – сказал он на брифинге.

Читайте: Зеленский анонсировал закон об ответственности за незаконное обогащение

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Криминального кодекса, по которой привлекали к ответственности за незаконное обогащение.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Администрация Президента

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