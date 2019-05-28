Во вторник, 28 мая, в западных областях ожидаются осадки.
Погода 28 мая будет солнечной по всей территории Украины, в западных областях ожидаются дожди и грозы.
На востоке страны ожидается днем 26-28°, ночью 12-15°.
В западных областях дожди, днем 24-26°, ночью 13-16 выше нуля.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 28 мая
На севере страны днем 25-27°, ночью 13-15°.
В южных областях 25-28° днем, ночью 15-17 выше нуля.
В Киеве сегодня солнечно, днем 26-28° выше нуля, ночью 15-17°.
К слову, ранее Факты ICTV писали о непогоде под Житомиром, где выпал град и образовалось торнадо.
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