PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 28 мая (КАРТА)

Во вторник, 28 мая, в западных областях ожидаются осадки.

Погода

Погода 28 мая будет солнечной по всей территории Украины, в западных областях ожидаются дожди и грозы.

На востоке страны ожидается днем 26-28°, ночью 12-15°.

В западных областях дожди, днем 24-26°, ночью 13-16 выше нуля.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 28 мая

На севере страны днем 25-27°, ночью 13-15°.

В южных областях 25-28° днем, ночью 15-17 выше нуля.

В Киеве сегодня солнечно, днем 26-28° выше нуля, ночью 15-17°.

К слову, ранее Факты ICTV писали о непогоде под Житомиром, где выпал град и образовалось торнадо.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка