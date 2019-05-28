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Факты / Украина

Саакашвили возвращается в Украину: дата и реакция пограничников

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили возвращается в Украину 29 мая в 17.15.

Саакашвили возвращается в Украину: дата и реакция пограничников

Прес-секретар Михеила Саакашвили сообщила, что экс-президент Грузии прилетает из Варшавы в Борисполь 29 мая в 17.15.

В Госпогранслужбе заявили, что нет оснований не пустить его в страну.

– Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах, – сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Соратники Саакашвили будут встречать его в аэропорту Борисполь 29 мая с 17.00.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили.

Источник: Daryna Chyzh

Источник: Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі

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