Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили возвращается в Украину 29 мая в 17.15.

Прес-секретар Михеила Саакашвили сообщила, что экс-президент Грузии прилетает из Варшавы в Борисполь 29 мая в 17.15.

В Госпогранслужбе заявили, что нет оснований не пустить его в страну.

– Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах, – сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Читайте: Буде спекотно: соцмережі про повернення громадянства Саакашвілі

Соратники Саакашвили будут встречать его в аэропорту Борисполь 29 мая с 17.00.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили.

Источник: Daryna Chyzh

Источник: Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі