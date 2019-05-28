Святослав Цеголко обьяснил, куда исчезла техника из ситуационной комнаты в Администрации президента.

На серверах в ситуационной комнате в Администрации президента не было секретной информации.

По словам экс пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, техника была вывезена из помещения, так как она была приобретена на средства Петра Порошенко.

– Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой, – заявил Цеголко.

В свою очередь, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов уточнил, что ситуационную комнату в Администрации президента не стоит путать с ситуационным центром СНБО, в котором действительно хранятся серверы с конфиденциальной информацией.

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По словам Турчинова, это помещение находится под охраной и работает в штатном режиме.

Напомним, новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты в АП исчезла техника, на которой хранилась секретная информация.