МИД Украины будет требовать для Керченского пролива международный статус.

Министерство иностранных дел будет требовать изменить статус Керченского пролива на международный.

По мнению замглавы МИД Елены Зеркаль, это поможет избавиться от спекуляций со стороны России, ведь проливом, который является транзитным путем, пользуются корабли разных стран мира.

Кроме того, такой статус снимет вопрос правовой неопределенности.

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Елена Зеркаль также отметила, что МИД подготовило ноту РФ, в которой стоит вопрос, как можно забрать украинские корабли и когда, где и как консулы могут забрать моряков с Лефортово.

Напомним, суд в Москве оставил под стражей украинских моряков.

Источник: Радио НВ

Фото: Елена Зеркаль