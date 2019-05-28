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Факты / Украина

Украину посетят главы МИД Германии и Франции

В четверг, 30 мая, в Киев с официальным визитом прибудет глава МИД Германии Хайко Маас.

МЗС України

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 30 мая.

– В четверг в Киев прибудет с визитом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, – сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

В тот же день, 30 мая, в Украину прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

– Состоится совместный визит глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции, – уточнила спикер МИД Украины Катерина Зеленко.

По ее словам, формат возможных встреч по линии МИД прорабатывается.

Читайте: Что по телефону обсуждали Макрон и Зеленский

Кстати, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержали встречу нормандской четверки после выборов.

Фото: МЗС України

Источник: Интерфакс-Украина

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