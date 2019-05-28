В четверг, 30 мая, в Киев с официальным визитом прибудет глава МИД Германии Хайко Маас.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 30 мая.
– В четверг в Киев прибудет с визитом федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас, – сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
В тот же день, 30 мая, в Украину прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
– Состоится совместный визит глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции, – уточнила спикер МИД Украины Катерина Зеленко.
По ее словам, формат возможных встреч по линии МИД прорабатывается.
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Кстати, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержали встречу нормандской четверки после выборов.
Фото: МЗС України
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