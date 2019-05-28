Компания Linkos Group организовала масштабную ИТ-конференцию в Киеве, где обсуждалось цифровое будущее Украины, в частности вопрос электронного документооборота.

25-26 мая состоялась всеукраинская ИТ-конференция – Форсайт 1.9 Будущие, посвященная электронному документообороту (ЭДО). Организатор события, разработчик программы M.E.Doc, компания Linkos Group, что уже 19 лет подряд создает программные решения по автоматизации документооборота для бизнеса и государства.

На одной из лучших бизнес-площадок столицы, КВЦ Парковый, собрались топ-компании Украины, клиенты, представители государства, бизнес-партнеры и сотрудники – все, кто внедряет и активно использует программу M.E.Doc и другие решения от Linkos Group.

Мероприятие посетил Александр Данченко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи, который инициировал создание Министерства по вопросам инноваций, цифровизаций и будущего. Он поддерживает проекты и решения, которые совместными усилиями строят цифровое будущее Украины.

По его мнению, цифровая Украина невозможна без тесного сотрудничества с диджитал-визионерами – национальными разработчиками программных решений. Со сцены он говорил о том, что от сотрудничества с Linkos Group государство получает инструменты для создания совместного цифрового будущего.

Государство поддерживает цифровую трансформацию и стремится сделать все услуги доступными для граждан в режиме онлайн. Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, один из спикеров, уверен: у власти есть все возможности сделать Киев инновационным городом. В частности, КГГА уже использует программные решения Linkos Group для создания цифровой столицы.

За годы плодотворной работы компании удалось создать целую линейку продуктов, которые удовлетворяют потребности современного бизнеса в оптимизации и цифровых изменениях. Например, облачное решение для предпринимателей и компаний, модель бизнеса которых требует гибкости и мобильности – веб-сервис СОТА.

Основной продукт – программа M.E.Doc для среднего и крупного бизнеса с возможностями бесшовной интеграции с учетными системами пользователя. А также индивидуальные решения – АPI.ПТАХ для комплексных проектов, требующих индивидуальных доработок.

В Форсайте 1.9 Будущие приняли участие представители известных компаний: Socar, БаДМ, Billa, Эпицентр, ДТЭК, которые поделились собственным опытом внедрения ЭДО с контрагентами. Со сцены они в формате открытого диалога рассказали о существенных преимуществах от внедрения е-документооборота, о положительных изменениях в восприятии сотрудниками инноваций, и главное – о том, что контрагенты уже готовы к ЭДО!

Для Linkos Group ЭДО – это только начало на пути оцифровки бизнеса. Выступление Олеси Белоусовой, представителя СЕО-компании, был посвящен новым решением, над которыми сейчас работает команда. В ближайшее время компания анонсирует свои проекты, которые оцифруют фискальные операции. То есть фискальный чек, вслед за отчетностью и первичными документами, также станет цифровым.

Еще во время своего выступления Олеся говорила о новых возможностях, которые M.E.Doc внедряет для ФЛП и частных предпринимателей, которые в ведении бизнеса стремятся к гибкости и мобильности. В ближайшее время для них появится возможность получить документ даже без наличия программы – по ссылке. Отдельной темой стал обмен товаротранспортными накладными, которые для удобства могут также стать электронными.

Мероприятие посетил представитель компании Киевстар Константин Вечер – директор по работе с государственными предприятиями. Он рассказал о перспективах, которые при поддержке Linkos Group появятся у бизнеса и граждан с появлением технологии Mobile ID.

С развитием электронных доверительных услуг и потребностей бизнеса в электронном обмене документами технология Mobile ID становится тем удобным и безопасным хранилищем для КЭП, которое способно обеспечить владельцев смартфонов всеми возможностями цифрового обмена.

Модерировал мероприятие и развлекал публику остроумными шутками известный телеведущий – Александр Скичко. А завершало первый день выступление футуристической и потрясающей певицы – ONUKA.

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Опыт клиентов Linkos Group доказывает, что независимо от масштаба и отрасли бизнеса, каждый получает существенные преимущества от внедрения ЭДО! Поэтому будущее для бизнеса и бухгалтерии Украины без бумаг уже наступило.

Напомним, Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий для внедрения 5G.