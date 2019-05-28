Из ситуативной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией.
Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты в Администрации президента исчезла техника, на которой хранилась секретная информация.
По его словам, из комнаты забрали большие мониторы и серверы, на которые важная информация поступала через защищенные каналы.
– Пришел, увидел… Нет слов. Разбираться будут правоохранительные органы, – заявил Данилюк, показав пустой серверный шкаф.
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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО 28 мая.
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