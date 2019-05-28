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Факты / Украина

Из ситуативной комнаты АП исчезли серверы с секретными данными – Данилюк

Из ситуативной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией.

Из ситуативной комнаты АП исчезли серверы с секретными данными – Данилюк

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты в Администрации президента исчезла техника, на которой хранилась секретная информация.

По его словам, из комнаты забрали большие мониторы и серверы, на которые важная информация поступала через защищенные каналы.

– Пришел, увидел… Нет слов. Разбираться будут правоохранительные органы, – заявил Данилюк, показав пустой серверный шкаф.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО 28 мая.

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