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Факты / Украина

Боевики применили запрещенные артиллерийские системы, ранен военный

Пророссийские боевики боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные артиллерийские системы, ранен военный

Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 мм и 82 мм.

В результате обстрела ранения получил один военный.

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Также боевики обстреливали ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики девять раз обстрелял позиции ООС, в районе группировки Север – два раза.

Напомним, восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

Источник: ООС

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