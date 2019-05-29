Пророссийские боевики боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 мм и 82 мм.

В результате обстрела ранения получил один военный.

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Также боевики обстреливали ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики девять раз обстрелял позиции ООС, в районе группировки Север – два раза.

Напомним, восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

Источник: ООС