Группа экспертов оценила деятельность депутатов Киевского городского совета за 2018 год по разным показателям и определила лучших.

Представлены результаты комплексной персональной оценки деятельности депутатов Киевского городского совета за 2018 год в соответствии с общественной кампанией Аттестация депутатов местных советов, которая проходила при поддержке Национального фонда демократии (NЕD, США) и Международного фонда Возрождение.

В состав экспертов, которые осуществляли мониторинг и анализ работы депутатов Киевсовета, вошли представители таких организаций: Движение Чесно, Гражданская служба Свідомо, ОО Антикоррупционный штаб, ОО Муниципальная Лига Киева, ОО Народный контроль и защита, ОО Шевченковское движение, КП Вечерний Киев, 24 Канал, ОО Центр политико-правовых реформ, ОО Інтегріті ЮА, ОО Комитет избирателей Украины.

Кроме того, среди экспертов, принявших участие в оценке, присутствовал координатор проектов ОБСЕ в Украине и представители КНУ им. Т. Г. Шевченко.

Депутаты Киевсовета оценивались по большому количеству различных критериев. При положительной оценке деятельности депутатов Киевского городского совета эксперты чаще всего предпочитали такие критерии: открытость и прозрачность деятельности (79% опрошенных), фигурирование депутата в антикоррупционных журналистских расследованиях или деятельность депутата с признаками коррупции (68% опрошенных), высокий уровень активности депутата с избирателями (58% опрошенных), подотчетность депутата перед избирателями (58% опрошенных).

По заключению экспертов, лучшими депутатами Киевсовета стали Игорь Опадчий, Наталья Манойленко, Олеся Пинзеник и Прохор Антоненко.

Во время презентации результатов оценки состоялась актуальная дискуссия с участием члена НАПК Александра Серегина относительно практики применения антикоррупционного законодательства в обнаружении и предотвращении конфликта интересов. При обсуждении результатов анализа и мониторинга работы депутатов в рамках общественной инициативы присутствующие на мероприятии депутаты проанализировали показатели мониторинга.

Депутаты отметили, что антикоррупционный мониторинг и гражданское просветительство могут значительно улучшить предотвращение коррупции в местном совете, повысить добродетель депутатов местных советов. Участники согласились, что подобные дискуссии необходимы, и предложили общественным организациям проводить просветительскую работу с местными депутатами при осуществлении оценки их деятельности в 2019 году.

Депутат Киевсовета Наталья Манойленко при анализе результатов аттестации поделилась необходимостью соблюдения избранниками таких критериев добропорядочности:

внутреннее желание служить обществу;

умение не допустить и предупредить конфликт интересов;

умение слушать и слышать общество и находить компромиссы;

обеспечение надежным составом помощников;

осознание и восприятие возможности не избрания на следующих местных выборах.

Олеся Пинзеник поддержала необходимость учета качественных показателей в работе депутатов, а именно – качество внесенных проектов решений и их результативность для общества. Игорь Опадчий вместе с коллегами во время обсуждения поддержал важность участия общественных организаций в просветительской работе при оценке деятельности депутатов. Этот процесс стимулирует всех избранников реально работать в интересах общества.

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Узнать о рейтинге своего депутата можно по ссылке: https://attestation.in.ua/

Ознакомиться с результатами аналитического отчета можно по ссылке: https://integrityua.ngo/wp-content/uploads/2019/05/analitychnyj-zvit-integriti_kmr_2018.pdf

Напомним, партия Саакашвили идет на выборы в Верховную Раду.

Фото: Киевский городской совет