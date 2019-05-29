В Киеве состоится Национальный молитвенный завтрак, куда прибудет Розмари Шиндлер Харлоу – потомок Оскара Шиндлера, героя фильма Список Шиндлера.

Розмари Шиндлер Гарлоу, член семьи Оскара Шиндлера, героя кинофильма Список Шиндлера, известного во всем мире спасением более тысячи евреев во время Второй мировой войны, приедет в Украину со своим мужем, чтобы 30 мая принять участие в VIII Национальном молитвенном завтраке.

Являясь соорганизатором неприбыльной организации Шиндлерc Арк Интернешнл, Розмари Шиндлер Гарлоу активно выступает против антисемитизма, расизма и несправедливости в отношении национальных меньшинств.

Помимо участия в Молитвенном завтраке, она планирует провести встречи с украинскими евреями, выжившими после геноцида, и с теми, чьи родственники стали жертвами нацизма, а также с представителями неправительственных организаций, которые занимаются реабилитацией пострадавших.

– Вместе с пережившими холокост евреями и их потомками мы придерживаемся принципа не молчать, чтобы будущие поколения никогда больше не переживали антисемитизм и террор. С этой же миссией мы будем и в Украине, где от геноцида во время холокоста пострадали сотни тысяч евреев и миллионы украинцев погибли во времена голодомора, – отметила Розмари Шиндлер Гарлоу.

Предположительно, 30 мая на молитвенном завтраке будет присутствовать и новоизбранный президент Владимир Зеленский. Кроме первых лиц государства, в мероприятии примут участие народные депутаты Украины, члены правительства, депутаты парламентов стран Евросоюза и США, представители дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

– Традиционно Национальные молитвенные завтраки собирают много интересных гостей. При чем гостей не только высоких должностей, но и тех, кто заслужил всеобщее уважение благодаря общественной деятельности или духовной работе. К таким людям как раз относится и Розмари Шиндлер Гарлоу, которую мы рады будем встретить на Молитвенном завтраке 30 мая, – рассказал координатор Национального молитвенного завтрака Павел Унгурян.

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Парламентские молитвенные завтраки являются традицией многих демократических стран мира и служат местом объединения и понимания политиков и чиновников. Более 60 лет такие молитвенные завтраки проходят в Конгрессе США и Европарламенте, а также в Германии, Норвегии и других странах. Уже восемь лет подряд молитвенные завтраки проходят и в Украине.

Напомним, петицию о признании Голодомора в Украине геноцидом рассмотрит Бундестаг.