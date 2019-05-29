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Факты / Украина

Алексей Оцерклевич: что известно о новом начальнике УГО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича. Факты ICTV рассказывают, что известно о новом главе.

Алексей Оцерклевич: что известно о новом начальнике УГО

Подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич стал новым начальником УГО.

Ранее он воевал на Донбассе. Он носил позывной Купол и был заместителем командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт.

В 2014 году произошел инцидент с боевиками, в ходе которого Оцерклевич пожал руку террористу Мотороле. Тогда этот поступок резко осудили, правда, после выяснилось, что ему “хотелось придушить” боевика, но у него была задача вывести целыми украинских бойцов.

Он имеет несколько наград – орден Богдана Хмельницкого III степени и медаль Защитника Отечества за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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– Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 году и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям – так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО, – прокомментировал назначение Владимир Зеленский.

Читайте: Назначения Зеленского: кто вошел в список

Напомним, что Оцерклевича назначили начальником УГО вместо Валерия Гелетея, который занимал эту должность ранее.

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