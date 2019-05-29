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Факты / Украина

Погода в Украине на 29 мая (КАРТА)

В среду, 29 мая, в западных областях ожидаются дожди и грозы.

Погода

29 мая в западной части облачная погода. Ожидаются грозовые дожди, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Температура ночью 12-15°, днем 18-23°.

На остальной территории переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 29 мая

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

В южных и восточных областях местами 30-32°.

В Киеве переменная облачность без осадков.

Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, каким будет лето 2019.

Источник: Укргидрометцентр

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