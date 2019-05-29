Боевики ударили по украинским позициям вблизи села Попасная. Один военный пропал без вести – поиски продолжаются.

В ходе боевого столкновения у Попасной пропал без вести один боец ООС, двух террористов уничтожено.

– В ходе боя саперами были уничтожены двое военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие, – говорится в сообщении 54 отдельной механизированной бригады.

Военные добавили, что во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. Сейчас продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов нет.

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Напомним, восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.