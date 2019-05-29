Верховный суд Украины не нашел оснований для открытия производства по делу о законности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Отказ ВСУ аргументировал так: поскольку истец не является участником правоотношений по назначению Андрея Богдана главой АП, “то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском”.

– Верховный суд отказал в открытии производства по делу, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается, – говорится в объяснении ВСУ.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 21 мая назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, который работал в правительстве Николая Азарова во времена Виктора Януковича.

После этого автор проекта о люстрации Татьяна Козаченко заявила, что назначение Богдана главой АП Зеленского нарушает закон об очищении власти.

Источник: ВСУ