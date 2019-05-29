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Факты / Украина

Выпускников призвали отказаться от воздушных шариков

Управление экологии и природных ресурсов КГГА призвало отказаться от воздушных шариков на выпускных вечерах.

Выпускников призвали отказаться от воздушных шариков

КГГА запустила экологический флешмоб, который предусматривает отказ от воздушных шариков на выпускных вечерах.

– Школьникам следует знать, что воздушные шарики разлагаются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики – около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды, например, высадить цветы, найти альтернативу шарикам! – рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА.

Кроме того, что воздушные шарики загрязняют природную среду, они еще и вредят животным. Их яркий цвет привлекает животных и птиц и они могут случайно проглотить остатки шариков. Это приводит к тому, что желудочно-кишечный тракт животного блокируется и он больше не может есть и погибает от голода.

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К слову, ранее мы писали, когда состоится выпускной и последний звонок 2019 в школах Украины.

Источник: КГГА

Фото: УНИАН

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