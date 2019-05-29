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Зарегистрирован первый кандидат на выборы в Раду

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Зарегистрирован первый кандидат на выборы в Раду

29 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого был зарегистрирован первый кандидат в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Им стал Владимир Пригладь, который баллотировался как самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе № 214.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Как известно, избирательный процесс досрочных выборов в Раду начался 24 мая. Факты ICTV публиковали календарь парламентских выборов 2019.

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