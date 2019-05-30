3 июня текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

Новые правила украинского языка рекомендуется применять с 3 июня.

Также сейчас разрабатывается план имплементации украинского правописания.

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В этом документе будут предусмотрены сроки и этапы его внедрения в образовательный процесс.

Напомним, 22 мая Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания.

Источник: Министерство образования и науки Украины