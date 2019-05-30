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Факты / Украина / Политика

Мажоритарная избирательная система – в чем особенность

Что такое мажоритарная система и кто такие мажоритарщики – читайте в материале Фактов ICTV.

Мажоритарная избирательная система – в чем особенность

Мажоритарная избирательная система в Украине – это составляющая смешанной избирательной системы, когда есть округ и один победитель, или округ и несколько победителей. Мажоритарник – это тот, кто набрал больше всего голосов в округе.

Мажоритарная система ослабляет роль партий.

В этих условиях на выборах побеждают представители более сильного политического течения в стране, что в свою очередь способствует вытеснению из парламента представителей мелких и средних партий.

Но на общенациональном уровне власть часто переходит от одной из двух доминирующих партий ко второй, и здесь конкуренция между двумя большими партиями нормально обеспечивает политическую стабильность.

Удобная для доминирующей партии.

Следствием применения этой системы может быть то, что, получив в общей сложности около 60% голосов, такая партия может обеспечить себе около 90% мандатов. Понятно, что такие результаты лишены каких-либо признаков пропорциональности представительства.

Суть победы заключается в том, что важнее победить на большем количестве округов, а не набрать наибольший процент в целом.

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Депутат, избранный по системе относительного большинства, может посвящать себя в значительной степени проблемам избирателей, которым обещал поддержку.

Это, безусловно, положительный аспект действия мажоритарной избирательной системы.

Ранее Факты ICTV писать о разнице между открытыми и закрытыми списками.

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