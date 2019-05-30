Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул поддержку Германией и Францией главного приоритета каждого украинца – прекращение огня на Донбассе.

После встречи с министрами иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом Зеленский сказал, что они поддерживают приоритеты его команды в разных сферах – это экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией.

– Главный приоритет каждого украинца – прекращение войны, – сказал президент.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас после встречи сказал, что стороны думают над тем, как дать новый толчок Минскому процессу.

– Мы хотим подумать над тем как вновь оживить Минский процесс, чтобы достичь цели – установления мира на востоке, чего очень ожидают люди, – сказал глава МИД Германии.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с семьями украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и находящихся в плену на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.