Владимир Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Руслану Хомчаку из-за падения Ми-8 в Ровенской области.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
– Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, – написал он.
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Напомним, возле села Сестрятин (Ровенская область) произошла авария военного вертолета Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет – погибли четыре человека.
Источник: Владимир Зеленский