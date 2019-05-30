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Факты / Украина / Политика

Начальник Генштаба лично будет расследовать падение вертолета

Владимир Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Руслану Хомчаку из-за падения Ми-8 в Ровенской области.

Начальник Генштаба лично будет расследовать падение вертолета

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. 

– Не доброе утро. Крушение военного вертолета в Ровенской области. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчак взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, – написал он.

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Напомним, возле села Сестрятин (Ровенская область) произошла авария военного вертолета Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет – погибли четыре человека.

Источник: Владимир Зеленский

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