В четверг, 30 мая в западных и северных областях Украины пройдут кратковременные дожди, грозы.
30 мая кратковременные дожди и грозы также ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.
В отдельных районах страны возможны град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины без осадков.
Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 13-18° тепла, а днем украинцев ожидает настоящая летняя жара – 28-33°.
В западных областях несколько прохладнее – 10-15° тепла ночью и 16-21° днем.
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В Киеве сегодня ожидаются осадки в виде дождей.
Ночью столбики термометров покажут 16-18° тепла, а днем температура поднимется до 25-27° выше нуля.
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