PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 30 мая (КАРТА)

В четверг, 30 мая в западных и северных областях Украины пройдут кратковременные дожди, грозы.

Погода

30 мая кратковременные дожди и грозы также ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

В отдельных районах страны возможны град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 13-18° тепла, а днем ​​украинцев ожидает настоящая летняя жара – 28-33°.

В западных областях несколько прохладнее – 10-15° тепла ночью и 16-21° днем.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 30 мая

В Киеве сегодня ожидаются осадки в виде дождей.

Ночью столбики термометров покажут 16-18° тепла, а днем ​​температура поднимется до 25-27° выше нуля.

К слову, Факты ICTV писали, какие сюрпризы приготовила погода на лето 2019 года.

Источник: Укргидрометцентр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка