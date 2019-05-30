В четверг, 30 мая в западных и северных областях Украины пройдут кратковременные дожди, грозы.

30 мая кратковременные дожди и грозы также ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

В отдельных районах страны возможны град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 13-18° тепла, а днем ​​украинцев ожидает настоящая летняя жара – 28-33°.

В западных областях несколько прохладнее – 10-15° тепла ночью и 16-21° днем.

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В Киеве сегодня ожидаются осадки в виде дождей.

Ночью столбики термометров покажут 16-18° тепла, а днем ​​температура поднимется до 25-27° выше нуля.

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