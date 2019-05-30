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Факты / Украина

Россия может вскоре освободить украинских моряков – Зеркаль

Россия может освободить военнопленных украинских моряков, но не связывать такое решение с Морским трибуналом.

Россия может вскоре освободить украинских моряков – Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что вскоре Россия может принять решение об освобождении 24 военнопленных украинских моряков.

– Я уверена, что россияне достаточно скоро своим способом, который никак не будет связан с решением Трибунала, вернут наших моряков. Они будут это представлять как собственное решение, – сказала Зеркаль.

Заместитель министра добавила, что для мира есть решение Морского трибунала, которое должна выполнить Россия.

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По ее словам, решение касательно украинских моряков в Морском трибунале является победой для Украины.

К слову, президент США Дональд Трамп планирует поднять вопрос украинских моряков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июне.

Источник: 5 канал

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