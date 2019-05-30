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Факты / Украина / Политика

Роспуск Рады и Донбасс: о чем говорили Зеленский и сенатор Портман

Президент Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду.

Зеленський і сенатор Портман

Зеленский в разговоре с американским сенатором Портманом отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, поскольку благодаря проведению досрочных выборов уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

– Мы не можем ждать. У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины, – подчеркнул президент.

Поднимался и вопрос Донбасса – прекращения огня и обмен заложниками.

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Зеленский и Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Ранее Владимир Зеленский также встретился с глава МИД Германии и Франции.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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