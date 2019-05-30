PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Черном море запретили вылов креветок и мидий

С первого июня в Черном море запрещается вылов креветок и мидий.

В Черном море запретили вылов креветок и мидий

В Черном море вводиться запрет на специализированный промысел креветок и мидий.

Запрет на вылов креветок продлится в период с 1 июня до 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков.

Читайте: Отдых в Лазурном: погода, море, отели

В этот период в акватории Черного моря, село Коблево до границы с Крымом (по Перекопскому заливе) запрещено ловить креветки сетями.

Также в период с 1 июня по 30 августа запрещен вылов мидий.

Компенсация за одну незаконно выловленную креветку составит 1,19 грн, а за одну мидию – 1,7 грн.

Напомним, в феврале в Госрыбагентстве сообщили о подписании договора с РФ касательно раздела квот на вылов рыбы в Азовском море.

Источник: Черноморское бассейновое управление Госрыбагентства

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка