С первого июня в Черном море запрещается вылов креветок и мидий.

В Черном море вводиться запрет на специализированный промысел креветок и мидий.

Запрет на вылов креветок продлится в период с 1 июня до 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков.

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В этот период в акватории Черного моря, село Коблево до границы с Крымом (по Перекопскому заливе) запрещено ловить креветки сетями.

Также в период с 1 июня по 30 августа запрещен вылов мидий.

Компенсация за одну незаконно выловленную креветку составит 1,19 грн, а за одну мидию – 1,7 грн.

Напомним, в феврале в Госрыбагентстве сообщили о подписании договора с РФ касательно раздела квот на вылов рыбы в Азовском море.

Источник: Черноморское бассейновое управление Госрыбагентства