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Факты / Украина

Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев

В Администрации президента Владимир Зеленский встретился с семьями украинцев, незаконно удерживаемых в РФ и находящихся в плену на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Зустріч Зеленського з подичами полонених українців

Владимир Зеленский пригласил на встречу родственников пленных украинцев, чтобы найти решение для ускорения их возвращения домой.

На встрече президент сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генштаба Русланом Хомчаком и экс-представителями Украины в Трехсторонней контактной группе.

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– Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой, – подчеркнул Зеленский.

Речь шла также о необходимости принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и 3 кораблей в 2018 году.

Источник: Администрация Президента

Фото: Администрация Президента

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