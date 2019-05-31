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Факты / Украина

Аваков не будет участвовать в выборах в Верховную Раду

Арсен Аваков принял решение не участвовать в выборах в Верховную Раду и не баллотироваться в народные депутаты.

Аваков не будет участвовать в выборах в Верховную Раду

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет участвовать в выборах в Верховную Раду.

– Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины, — написал он.

Аваков пообещал скоординировать деятельность Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб, чтобы обеспечить избирательный процесс на внеочередных выборах.

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Он добавил, что МВД обеспечит честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что останется в политике и пойдет на парламентские выборы. Свою политическую силу нардеп назвал Украинская стратегия.

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