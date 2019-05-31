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Факты / Украина

Данилюк после СНБО: большинство считает, что внедрение рынка электроэнергии стоит отложить

Внедрение рынка электроэнергии стоит отложить, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк после заседания СНБО.

Данилюк после СНБО: большинство считает, что внедрение рынка электроэнергии стоит отложить

– Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона нужно откладывать. И вопрос, это делать на три месяца, на девять месяцев, на год. Однако также была позиция, что надо готовиться к тому, что он (Рынок электроэнергии – Ред.) будет все же внедрен. И здесь не последнюю роль играет способность Верховной Рады рассмотреть этот закон, – сказал Данилюк.

Запуск рынка электроэнергии запланирован на 1 июля. Создание этого рынка предусматривает закон о рынке электроэнергии.

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Ожидается, что с началом его работы частные и коммерческие потребители смогут заключать соглашения с производителями электроэнергии, операторами, которые ее распределяют и поставщиками связанных с этим услуг.

К слову, 31 мая состоялось заседание СНБО, на котором обсуждали энергетическую безопасность Украины.

Источник: Радио Свобода

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