Кто такой Дмитрий Разумков и какова его политическая деятельность – читайте в материале Фактов ICTV.
Внеочередные парламентские выборы 2019 запланировано на 21 июля. В этом году ожидается много новых партий.
Одна из таких – президентская партия Слуга народа, которую недавно возглавил Дмитрий Разумков.
Биография
Дмитрий Разумков родился в Бердичеве (Житомирская область) 8 октября 1983 года. Учился в одном из столичных лицеев.
Окончил КИМО по специальности международные экономические отношения.
Второе высшее образование – юридическое – получил в Национальном университете государственной налоговой службы.
Его отец, Александр Разумков, был первым советником президента Леонида Кучмы, а с 1997 года занимал должность заместителя секретаря СНБО и возглавлял Украинский центр социально-экономических и политических исследований.
Политическую карьеру Разумков начал в 2006 году в Партии регионов.
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После победы на выборах Виктора Януковича Дмитрий Разумков покинул партию и начал сотрудничать с Сергеем Тигипко.
Во время президентской кампании 2019 стал советником Владимира Зеленского, а также выступал спикером на всех политических ток-шоу в качестве представителя предвыборного штаба.
27 мая 2019 года Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.
Лидер партии специализируется на вопросах информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрении политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа.
Разумков также является директором и управляющим партнером компании Ukrainian Politconsulting Group, которая предоставляет услуги в сфере политического консалтинга.
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