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Факты / Украина / Политика

Дмитрий Разумков – лидер партии Слуга народа

Кто такой Дмитрий Разумков и какова его политическая деятельность – читайте в материале Фактов ICTV.

Дмитро Разумков

Внеочередные парламентские выборы 2019 запланировано на 21 июля. В этом году ожидается много новых партий.

Одна из таких – президентская партия Слуга народа, которую недавно возглавил Дмитрий Разумков.

Биография

Дмитрий Разумков родился в Бердичеве (Житомирская область) 8 октября 1983 года. Учился в одном из столичных лицеев.

Окончил КИМО по специальности международные экономические отношения.

Второе высшее образование – юридическое – получил в Национальном университете государственной налоговой службы.

Его отец, Александр Разумков, был первым советником президента Леонида Кучмы, а с 1997 года занимал должность заместителя секретаря СНБО и возглавлял Украинский центр социально-экономических и политических исследований.

Политическую карьеру Разумков начал в 2006 году в Партии регионов.

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После победы на выборах Виктора Януковича Дмитрий Разумков покинул партию и начал сотрудничать с Сергеем Тигипко.

Во время президентской кампании 2019 стал советником Владимира Зеленского, а также выступал спикером на всех политических ток-шоу в качестве представителя предвыборного штаба.

27 мая 2019 года Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.

Лидер партии специализируется на вопросах информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрении политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа.

Разумков также является директором и управляющим партнером компании Ukrainian Politconsulting Group, которая предоставляет услуги в сфере политического консалтинга.

Ранее мы писали об основных тезисах пресс-конференции партии Зеленского.

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