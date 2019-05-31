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Факты / Украина / Бизнес и финансы

EURACOAL поддерживает открытие энергорынка в Украине с 1 июля

Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL поддерживает запуск либерализованного рынка электроэнергии в Украине с 1 июля в качестве важного шага в развитии страны.

EURACOAL поддерживает открытие энергорынка в Украине с 1 июля

Об этом говорится в письме на имя вице-премьера Владимира Кистиона, главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия за подписью главы EURACOAL Брайана Рикетса.

– Чтобы избежать кумовства или государственного вмешательства, которое приносит пользу немногим за счет многих, требуется приверженность принципам свободного рынка.

Украина начинает реформу энергорынка и следует примеру большинства других европейских стран, которые реализовали третий энергетический пакет ЕС, – пишут в документе.

Как отмечают в EURACOAL, свободный рынок должен быть открыт для многих игроков, в том числе импортеров и экспортеров.

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Ассоциация предостерегает украинских чиновников от ошибок, полагая, что защиту беднейших слоев населения следует организовывать при помощи соответствующей социальной политики, а не возлагать эти функции на энергокомпании.

В EURACOAL считают, что поддержка возобновляемых источников энергии должна быть прозрачной, чтобы потребители знали о ее стоимости. 

– Самое главное – конкурентный рынок, который должным образом отражает истинную стоимость электроэнергии, создает условия для инвестиций в новые электростанции и другую энергетическую инфраструктуру, – подчеркивается в письме Рикетса.

Напомним, ЕС подтвердил, что запуск нового энергорынка – условие получения €500 млн макрофинансовой помощи.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Unsplash

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