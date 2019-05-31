Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL поддерживает запуск либерализованного рынка электроэнергии в Украине с 1 июля в качестве важного шага в развитии страны.
Об этом говорится в письме на имя вице-премьера Владимира Кистиона, главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия за подписью главы EURACOAL Брайана Рикетса.
– Чтобы избежать кумовства или государственного вмешательства, которое приносит пользу немногим за счет многих, требуется приверженность принципам свободного рынка.
Украина начинает реформу энергорынка и следует примеру большинства других европейских стран, которые реализовали третий энергетический пакет ЕС, – пишут в документе.
Как отмечают в EURACOAL, свободный рынок должен быть открыт для многих игроков, в том числе импортеров и экспортеров.
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Ассоциация предостерегает украинских чиновников от ошибок, полагая, что защиту беднейших слоев населения следует организовывать при помощи соответствующей социальной политики, а не возлагать эти функции на энергокомпании.
В EURACOAL считают, что поддержка возобновляемых источников энергии должна быть прозрачной, чтобы потребители знали о ее стоимости.
– Самое главное – конкурентный рынок, который должным образом отражает истинную стоимость электроэнергии, создает условия для инвестиций в новые электростанции и другую энергетическую инфраструктуру, – подчеркивается в письме Рикетса.
Напомним, ЕС подтвердил, что запуск нового энергорынка – условие получения €500 млн макрофинансовой помощи.