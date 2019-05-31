PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На такое способен только маньяк – Геращенко о Путине

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что считает президента РФ Владимира Путина маньяком.

Ірина Геращенко

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко считает президента РФ Владимира Путина маньяком, поскольку только маньяк может незаконно аннексировать Крым и начать войну на Донбассе.

Она добавила, что Путин является маньяком и потому, что продолжает удерживать заложников и политических заключенных.

– Только маньяк может наслаждаться слезами их семей, только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку, а по некоторым видам мин в тройку самых заминированных частей мира, – сказала Геращенко.

Читайте: На мурале с Путиным в Крыму оставили “послание” к ФСБ

По словам первого заместителя главы ВР, Путин пытается построить “малороссию”. В гибридной войне это – попытка отравить общество, чтобы убить национальную идею.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным касательно реализации Минских договоренностей.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У Зеленского не исключают возможности телефонного разговора с Путиным
Трамп собирается обсудить с Путиным вопрос украинских моряков
Админпротокол за митинг: Геращенко возмущена действиями полиции
Макрон и Меркель поговорили с Путиным о воплощении Минских договоренностей
Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство на внеочередном заседании Рады
Геращенко уходит с поста представителя Украины в ТКГ
У США и РФ разные взгляды на ситуацию в Украине – Помпео
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка