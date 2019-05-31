Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что считает президента РФ Владимира Путина маньяком.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко считает президента РФ Владимира Путина маньяком, поскольку только маньяк может незаконно аннексировать Крым и начать войну на Донбассе.

Она добавила, что Путин является маньяком и потому, что продолжает удерживать заложников и политических заключенных.

– Только маньяк может наслаждаться слезами их семей, только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку, а по некоторым видам мин в тройку самых заминированных частей мира, – сказала Геращенко.

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По словам первого заместителя главы ВР, Путин пытается построить “малороссию”. В гибридной войне это – попытка отравить общество, чтобы убить национальную идею.

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным касательно реализации Минских договоренностей.