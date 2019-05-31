Одесскую исправительную колонию №51 после бунта заключенных решили законсервировать.

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины рассмотрела вопрос оптимизации деятельности государственного учреждения Южная исправительная колония № 51 путем консервации.

Сейчас в учреждении содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения. Поэтому это дает основания для принятия решения о консервации колонии.

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Кроме того, во время бунта были повреждены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне, помещение оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности.

В непригодном состоянии также помещение участка усиленного контроля.

Напомним, ранее заключенные устроили бунт и пожар в исправительной колонии №51 в Одессе.

Источник: Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Фото: Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины