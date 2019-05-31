Сегодня в Украине практически по всей территории пройдут дожди с грозами.
31 мая дожди с грозами охватят практически всю территорию Украины, сухо будет только на востоке и в нескольких южных областях.
Температура воздуха там днем 30-32 градусов, ночью 15-19 градусов.
На западе днем 20-23 градуса, ночью 11-14 градусов.
На севере страны 25-27 градусов днем, ночью 15-17 градусов.
В Киеве сегодня будет дождить, днем 25-27 градусов, ночью 15-17 градусов.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 31 мая
К слову, ранее мы писали, каким будет лето 2019.
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