Сегодня в Украине практически по всей территории пройдут дожди с грозами.

31 мая дожди с грозами охватят практически всю территорию Украины, сухо будет только на востоке и в нескольких южных областях.

Температура воздуха там днем 30-32 градусов, ночью 15-19 градусов.

На западе днем 20-23 градуса, ночью 11-14 градусов.

На севере страны 25-27 градусов днем, ночью 15-17 градусов.

В Киеве сегодня будет дождить, днем 25-27 градусов, ночью 15-17 градусов.

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К слову, ранее мы писали, каким будет лето 2019.