В День защиты детей, 1 июня, в Киеве ограничат движение транспорта.

1 июня в Киеве ограничат движение транпорта в связи с мероприятиями ко Дню защиты детей и проведением Всеукраинского велодня.

Велодень в Киеве 2019 начнется 1 июня в 10.00 на Софийской площади.

В 11.00 колонны велосипедистов стартуют по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Большая Житомирская – Михайловская площадь – Софийская площадь – ул. Михайловская – Майдан Независимости – ул. Крещатик – Владимирской спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – Парк Муромец (финиш).

Будет ограничено движение транспорта в центре Киева

С 10.30 до 13.00 — Софийская площадь – ул. Владимирская- ул. – Большая Житомирская – Михайловская площадь – ул. Михайловская – Майдан Независимости – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь.

Как объехать: через Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

Также Крещатик будет перекрыт из-за проведения мероприятий ко Дню защиты детей с 8.00 до 19.00.

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С 11.20 до 13.30 планируется ограничение движения автотранспорта без полного перекрытия и с выделением правой полосы для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Северный мост – ул. Трухановская – Парк Муромец (финиш).

Как объехать: через ул. Электриков. Будет перекрыт заезд с ул. Набережно-Рыбальской на Северный мост.

Ранее Факты ICTV писали, куда можно сходить с ребенком в День защиты детей.