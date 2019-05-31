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Факты / Украина

Украинского капитана затонувшего в Будапеште судна арестовали

Украинца подозревают в халатности, из-за которой затонул катер с туристами в Будапеште.

Украинского капитана затонувшего в Будапеште судна арестовали

Украинца, который был капитаном затонувшего в Будапеште круизного судна, арестовали в качестве подозреваемого.

Сообщается, что речь идет о 64-летнем украинском гражданине Юрие С. из Одессы.

Его подозревают в халатности во время движения на воде, что привело к массовым жертвам.

Доказательства этого выявило расследование, сообщила венгерская полиция.

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Как сообщалось, в Будапеште прогулочный катер с туристами врезался в другое судно, из-за чего он перевернулся и затонул. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек.

Источник: Европравда

Фото: 444

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