Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно законодательно закрепить возможность для отдельных категорий военнослужащих свободно избирать народных депутатов наравне с другими гражданами.

В законопроекте предложено закрепить положение о возможности образования в исключительных случаях специальных избирательных участков в местах временной дислокации военнослужащих, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации.

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Соответствующие изменения будут касаться тех военных, которые выполняют задачи по назначению в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины.