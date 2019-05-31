PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский предлагает закрепить спецучастки на Донбассе в законе о выборах

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Зеленский предлагает закрепить спецучастки на Донбассе в законе о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно законодательно закрепить возможность для отдельных категорий военнослужащих свободно избирать народных депутатов наравне с другими гражданами.

В законопроекте предложено закрепить положение о возможности образования в исключительных случаях специальных избирательных участков в местах временной дислокации военнослужащих, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации.

Читайте: Зеленский внес изменения в состав СНБО

Соответствующие изменения будут касаться тех военных, которые выполняют задачи по назначению в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины.

Источник: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Неотложный: Зеленский внес в Раду законопроект о выборах
Зеленский провел заседание СНБО: когда будут решения
Чем занимается СНБО и чего ожидать от Данилюка
Парубий будет участвовать в выборах в Верховную Раду
Санкции против РФ должны действовать до возвращения территорий Украины – Зеленский
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Цигикала
Шахта Лесная: почему Зеленский не попал в унисон с горем
Зеленский внес изменения в состав СНБО
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка