22 июня в 10.00 в Киеве на территории Stereo Plaza состоится Форум развития малого и среднего предпринимательства.

Форум развития малого и среднего предпринимательства пройдет в Киеве 22 июня.

Начало в 10.00, место проведения – Stereo Plaza.

Форум соберет 1200 предпринимателей со всей Украины, на котором выступят 16 спикеров.

Цель форума – собрать представителей малого и среднего бизнеса Украины, которые создают собственную продукцию и сервисы и работают на внутренний или на внешний рынок и позиционируют себя как украинские компании, чтобы обсудить тренды развития предпринимательства, свежие предпринимательские кейсы, поделиться знаниями о современных и действенных инструментах бизнеса в сфере маркетинга, масштабирование бизнеса и инвестиций.

Три дискуссионные панели:

Развитие. Как масштабировать бизнес?

Инвестиции. Как привлечь деньги?

Маркетинг. Как сделать продукт интересным и желанным для потребителя?

Организаторами форума выступили Школа малого и среднего предпринимательства и Киевский международный экономический форум.

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Несмотря на то, что Форум развития малого и среднего предпринимательства состоится в Украине впервые, на нем выступит много интересных спикеров, которые являются профессионалами в сфере бизнеса.

Спикеры Форума МСП:

Алина Адамс – основательница и СЕО Artveoli, американской биотехнологической стартап-компании, которая создает разумные решения по очистке воздуха в помещениях.

Катерина Возианова – основательница бренда одежды ручной работы Indposhiv Bespoke House.

Наталья Еремеева – основательница и генеральный директор компании Stekloplast, крупнейшего в Украине производителя окон.

Игорь Карпец – Head of Sales в Grammarly, основанного в Киеве стартапа, получивший рекордные $110 млн. иностранных инвестиций.

Рик Расмуссен – профессор университета Berkeley, глава команды наставников Европейской академии инноваций, управляющий директор компании Concordia Ventures.

Лидия Пащук – руководитель Школы малого и среднего предпринимательства с 10-летним опытом работы во Всемирном банке, а также международных и отечественных компаниях в качестве маркетолога и менеджера проектов, участвующих в разработке и реализации проектов по реструктуризации предприятий, реорганизации бизнеса.

Даша Заривна (модератор) – основатель бизнес-медиа Vector, руководитель коммуникационного агентства Vector PR, а также владелица благотворительных аукционов Charitum.

Влад Ноздрачев – экс-партнер компании Fedoriv, ​​основатель и руководитель компании Суперлюди, управляющий партнер Школы малого и среднего предпринимательства.

Наталья Морозова – СЕО Havas Group Украина, признанный профессионал в сфере маркетинговых коммуникаций с опытом более 12 лет. Также Наталья возглавляет Правление Международной Ассоциации Маркетинговых институтов (МАМИ) и является членом наблюдательного совета Всеукраинской рекламной коалиции (ВРК).

Алексей Долгих – партнер Boyden Global Executive Search, один из самых авторитетных экспертов в вопросах подбора персонала в Украине и странах СНГ.

Константин Евтушенко – CEO, UNIT Holdings, инвестиционный банкир, владелец инвестиционной группы Merit Investment Group, специалист в области альтернативной энергетики.

Руслан Спивак – директор корпоративного бизнеса Райффайзен Банк Аваль (Украина), автор книг и многочисленных статей по экономике, опубликованных в украинских и международных источниках.

Сергей Васьков – управляющий партнер лизинговой компании ЭСКА Капитал.

Федор Дроздовский – совладелец компании СвитДонатс, которая специализируется на производстве донатов, маффинов и берлинеров, основатель бренда детских ювелирных украшений UMa & UMi, соучредитель Golden Silver (производство ювелирных украшений), акционер ThinkGlobal (альтернативная школа), управляющий партнер MEGOGO corp, член CEO Club Ukraine.

Роман Рыбальченко – основатель рекламного агентства Roman.ua с более 12-летним опытом в интернет-маркетинга. Один из трех сертифицированных консультантов по Google Adwords в Украине. Google Analytics Individual Qualified. MailChimp Expert.

Александр Высоцкий – владелец компании Visotsky Consulting, которая работает в Украине, странах СНГ, США и Тайване.

Хедлайнером Форума развития малого и среднего предпринимательства станет украинский предприниматель, основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

Билеты можно приобрести по ссылке.

К слову, ранее мы писали, каким будет курс доллара, ухудшится ли экономическая ситуация в Украине до конца года и возможен ли сценарий дефолта.