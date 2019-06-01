В День защиты детей президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам ребенка.
Владимир Зеленский 1 июня подписал указ №348/2019, которым возобновил Николая Кулебу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.
Николай Кулеба эту должность занимал с декабря 2014 года, а 19 мая его уволил пятый президент Петр Порошенко.
С сентября 2006 года по декабрь 2014-го Кулеба был начальником Службы по делам детей КГГА.
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Напомним, Факты ICTV рассказывали историю Международного дня защиты детей.
Фото: Микола Кулеба
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