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Факты / Украина / Общество

Кулебу восстановили в должности детского омбудсмена – указ

В День защиты детей президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам ребенка.

Зеленський Кулеба

Владимир Зеленский 1 июня подписал указ №348/2019, которым возобновил Николая Кулебу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Николай Кулеба эту должность занимал с декабря 2014 года, а 19 мая его уволил пятый президент Петр Порошенко.

С сентября 2006 года по декабрь 2014-го Кулеба был начальником Службы по делам детей КГГА.

Читайте: День защиты детей 2019: куда пойти в Киеве

Напомним, Факты ICTV рассказывали историю Международного дня защиты детей.

ФотоМикола Кулеба

Источник: Администрация Президента

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