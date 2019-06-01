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Факты / Украина / Политика

Переговоры в Минске: Климкин анонсировал дату и новую команду

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске должны возобновиться 5 июня.

Переговоры в Минске: Климкин анонсировал дату и новую команду

Переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске восстановятся после назначения нового президента Украины.

Новая встреча по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе состоится 5 июня, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, украинцы увидят новых переговорщиков от Киева, которых назначит глава государства Владимир Зеленский, на следующей неделе.

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– Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили с президентом РФ Владимиром Путиным реализацию Минских договоренностей в связи со сменой власти в Украине.

Источник: Новое время

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