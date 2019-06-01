Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России.
Встреча Майкла Помпео и Ангелы Меркель состоялась 31 мая.
По словам спикера Госдепа США Морган Ортагус, они встретились, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие российской агрессии.
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Госсекретарь США и канцлер ФРГ также говорили о ситуации в Иране и Афганистане.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Они обсудили развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и нормандский формат.
Джерело: Morgan Ortagus
Фото: Ангела Меркель
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