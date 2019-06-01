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Факты / Украина

Освобождение моряков: Украина просит партнеров давить на РФ

МИД Украины обратился ко всем министрам иностранных дел стран-партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге.

Клімкін

Глава МИД Павел Климкин отправил обращение к коллегам из стран-партнеров с просьбой давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге по освобождению украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

– Мы должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации, – подчеркнул дипломат.

Читайте: РФ должна освободить украинских моряков и отчитаться трибуналу – Зеркаль

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и 3 кораблей в 2018 году.

ДжерелоPavlo Klimkin

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