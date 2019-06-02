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Факты / Украина

Били по самолетам и инфраструктуре: российские оккупанты провели учения в Крыму

В аннексированном Крыму российские военно-космические силы провели учения и показательные выступления.

Били по самолетам и инфраструктуре: российские оккупанты провели учения в Крыму

В аннексированном Крыму прошли российские военные учения с участием десятков боевых вертолетов и самолетов.

Над Феодосией оккупанты разыграли учебный бой.

– Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру, – пишут СМИ.

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К слову, в Хорватии, Венгрии и Словении европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM) начало серию военных учений для поддержания стабильности в Европе и сдерживания российской агрессии.

Источник: Крым. Реалии

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