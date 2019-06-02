Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего визита в Украину 1 июня посетил Чернобыль и осмотрел новый саркофаг.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетили зону отчуждения в Чернобыле.

– Министр Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушен реактор благодаря уникальным решением французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI, – написала Дюмон.

Міністр @JY_LeDrian відвідав #Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії @GroupeBouygues та @VINCI_fr pic.twitter.com/airV1Bzfzz — Isabelle Dumont (@isabelledumont) June 1, 2019

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Напомним, Чернобыль занял первую строчку в рейтинге лучших сериалов.