PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Глава МИД Франции посетил Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в рамках своего визита в Украину 1 июня посетил Чернобыль и осмотрел новый саркофаг.

Глава МИД Франции посетил Чернобыль

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетили зону отчуждения в Чернобыле.

– Министр Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушен реактор благодаря уникальным решением французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI, – написала Дюмон.

Читайте: Мир на Донбассе: дипломаты Франции и Германии поддержали Украину

Напомним, Чернобыль занял первую строчку в рейтинге лучших сериалов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мир на Донбассе: дипломаты Франции и Германии поддержали Украину
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Чернобыль 2019: куда поехать туристам и какие цены в зоне отчуждения
Авария на Чернобыльской АЭС: причины и последствия техногенной катастрофы
Украина вернула Франции похищенный шедевр Синьяка стоимостью $1,5 млн
Минималка €1498 и 35 часов работы в неделю: украинцы о жизни во Франции
В порт Одессы зашел корабль ВМС Франции Capricorne
Тур в Чернобыль: что сохранилось и безопасно ли там через 30 лет
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка